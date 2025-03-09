Рада сняла с повестки законопроект об уголовной ответственности для ТЦК

Рада сняла законопроект об ответственности для ТЦК за незаконную мобилизацию

Верховная Рада Украины сняла с повестки дня проект закона, вводящего уголовную ответственность для территориальных центров комплектования (ТЦК) за незаконную мобилизацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

«Уважаемые украинцы, законопроект №12442, вводящий уголовную ответственность для военкомов за незаконную мобилизацию тех, кто имеет бронь и отсрочку, и для сотрудников медкомиссий за признание явно больных абсолютно здоровыми, снят с повестки дня следующей пленарной недели Верховной Рады», — написал он.

По его словам, документ сняли по требованию фракции «Голос». Бужанский отметил, что не понимает, когда фракция из 17 человек «начала определять повестку» парламента. Он также призвал украинцев поинтересоваться у представителей «Голоса», все ли их устраивает в процессе мобилизации.

Ранее ТЦК разрешили ловить украинцев сетями. «Людоловам разрешили применять для отлова украинцев шокеры и сетки для связывания. Потужные решения для потужных украинцев», — написал российский военный блогер Борис Рожин.