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22:38, 9 марта 2025Бывший СССР

Рада сняла с повестки законопроект об уголовной ответственности для ТЦК

Рада сняла законопроект об ответственности для ТЦК за незаконную мобилизацию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukraine Presidency / Global Look Press

Верховная Рада Украины сняла с повестки дня проект закона, вводящего уголовную ответственность для территориальных центров комплектования (ТЦК) за незаконную мобилизацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

«Уважаемые украинцы, законопроект №12442, вводящий уголовную ответственность для военкомов за незаконную мобилизацию тех, кто имеет бронь и отсрочку, и для сотрудников медкомиссий за признание явно больных абсолютно здоровыми, снят с повестки дня следующей пленарной недели Верховной Рады», — написал он.

По его словам, документ сняли по требованию фракции «Голос». Бужанский отметил, что не понимает, когда фракция из 17 человек «начала определять повестку» парламента. Он также призвал украинцев поинтересоваться у представителей «Голоса», все ли их устраивает в процессе мобилизации.

Ранее ТЦК разрешили ловить украинцев сетями. «Людоловам разрешили применять для отлова украинцев шокеры и сетки для связывания. Потужные решения для потужных украинцев», — написал российский военный блогер Борис Рожин.

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