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21:52, 9 марта 2025Бывший СССР

ТЦК разрешили ловить украинцев сетями

ТЦК разрешили применять шокеры и сети для отлова украинцев
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине территориальным центрам комплектования разрешили применять шокеры и сети для отлова украинцев. Об этом в своем Telegram-канале рассказал российский военный блогер Борис Рожин.

«Людоловам разрешили применять для отлова украинцев шокеры и сетки для связывания. Потужные решения для потужных украинцев», — написал он.

До этого в Харькове заметили автобус, на котором ездят сотрудники ТЦК, с надписью «Мясокомбинат». Автор опубликованных кадров утверждает, что из микроавтобуса выпрыгнул мужчина, но его догнали и снова посадили в автобус.

Ранее на Украине начали вручать повестки женщинам старше 50 лет, а также беременным и многодетным матерям.

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