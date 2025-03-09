В Харькове заметили автобус военкомов с надписью «Мясокомбинат»

«Страна»: В Харькове сотрудники ТЦК ездят на автобусе с надписью «Мясокомбинат»

В Харькове заметили автобус, на котором ездят сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), с надписью «Мясокомбинат». Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Автор опубликованных изданием кадров утверждает, что из микроавтобуса выпрыгнул мужчина, но его догнали и снова посадили в автобус военные, однако на видео этот момент не попал.

Ранее в украинском Днепре прохожие защитили мужчину, которого пытались мобилизовать прямо на улице, и помогли ему сбежать.

