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01:15, 9 марта 2025Бывший СССР

В Харькове заметили автобус военкомов с надписью «Мясокомбинат»

«Страна»: В Харькове сотрудники ТЦК ездят на автобусе с надписью «Мясокомбинат»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В Харькове заметили автобус, на котором ездят сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), с надписью «Мясокомбинат». Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Автор опубликованных изданием кадров утверждает, что из микроавтобуса выпрыгнул мужчина, но его догнали и снова посадили в автобус военные, однако на видео этот момент не попал.

Ранее в украинском Днепре прохожие защитили мужчину, которого пытались мобилизовать прямо на улице, и помогли ему сбежать.

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