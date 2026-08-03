В МИД России заявили о готовности к переговорам по Украине при одном условии

Замглавы МИД Галузин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине

Россия готова к переговорам по Украине при одном условии: Запад должен продемонстрировать конструктивный и зрелый подход. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин в беседе с ТАСС.

«Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская», — сказал дипломат, напомнив, что Киев то выходил из переговоров, то запрещал себе их проводить, и в целом украинские власти вели себя непоследовательно.

Галузин подчеркнул, что западные партнеры Украины должны осознавать необходимость конструктивного диалога, который будет нацелен на устранение первопричин конфликта. Если же этого осознания не появится, то Россия и дальше будет продолжать спецоперацию и защищать свои интересы военным путем.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская администрация с подачи ее руководителя, президента Дональда Трампа, готовится в ближайшие недели совершить шаги для оценки сил по возобновлению переговорного процесса вокруг конфликта на Украине.