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11:14, 8 марта 2025Бывший СССР

На Украине прохожие защитили мужчину от мобилизации и попали на видео

В Днепре прохожие защитили мужчину от мобилизации и помогли ему сбежать
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В украинском Днепре прохожие защитили мужчину, которого пытались мобилизовать прямо на улице, и помогли ему сбежать. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На кадрах видно толпу возле магазина. Одна из присутствующих там женщина на русском громко заявляет представителям территориального центра комплектования (ТЦК), что подаст на них в суд и обвиняет в незаконных действиях. Спустя минуту записи из скопления горожан вырывается мужчина и убегает. «Беги! (...) Беги!» — кричат ему в след.

Ранее сообщалось, что на Украине девушка с младенцем в коляске вступилась за молодого человека, которого пытались мобилизовать трое сотрудников ТЦК. В результате представители военкомата схватили призывника за руки и ноги, после чего потащили к машине. Затем в перепалку вступил случайный прохожий, после чего украинца отпустили.

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