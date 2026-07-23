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18:09, 23 июля 2026 (обновлено: 18:18, 23 июля 2026)Мир

Германия выступила с предостережением после публикации Минобороны России списка заводов

ТАСС: ФРГ выступила с предостережением после публикации МО РФ списка заводов
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Александр Река / ТАСС

В Германии выпустили предостережение компаниям ВПК после публикации списка Министерства обороны России. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что в документе указывается на распространенный оборонным ведомством список предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по территории России. Немецкая спецслужба связывает выпуск Москвой перечня из 21 европейской компании, которых она обвинила в производстве дронов для ВСУ, с реакцией на переговоры Мерца и Зеленского об укреплении военного сотрудничества.

Также ведомство перечисляет инциденты со «шпионажем» и «подготовкой диверсий», а также кибератаки на сотрудников оборонного сектора в мессенджере Signal.

Компаниям в Германии рекомендовали внедрить систему мониторинга угроз и ограничить публичность информации о текущих контрактах, а также усилить кибербезопасность.

Германия не стремится к созданию собственного ядерного оружия. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер.

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