Девушка с коляской спасла украинца от сотрудников ТЦК

Девушка с коляской спасла парня, чей отец пропал без вести, от сотрудников ТЦК

На Украине девушка с коляской спасла парня, чей отец пропал без вести на поле боя, от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Политик опубликовал видео, снятое девушкой во время прогулки с лежащим в коляске младенцем. На нем сотрудники ТЦК втроем пытаются мобилизовать молодого человека, несмотря на его активное сопротивление и возмущение очевидицы событий. В какой-то момент военкомы схватили призывника за руки и ноги, после чего потащили к машине. Видео сопровождается ненормативной лексикой.

Позднее в перепалку вступил случайный прохожий. После этого сотрудники ТЦК отпустили призывника и скрылись в машине. Избежавший мобилизации парень несколько раз прокричал вслед, что его отец пропал без вести. Город, где произошел инцидент, не называется.

Ранее сообщалось, что в Волынской области на западе Украины сотрудники ТЦК поймали мужчину во время выгула собаки и увезли его в неизвестном направлении, бросив животное на улице.

