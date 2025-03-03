Военкомы поймали украинца во время выгула собаки и бросили животное на улице

«Страна.ua»: на западе Украины военкомы поймали мужчину во время выгула собаки

В Волынской области на западе Украины сотрудники ТЦК (аналог военкомата) поймали мужчину во время выгула собаки и увезли его в неизвестном направлении, бросив животное на улице. Об этом сообщает «Страна.ua».

На кадрах, появившихся в Сети, видно, что пес побежал за микроавтобусом, куда посадили хозяина. Военкомы утверждают, что собаку отвели к родственникам мужчины.

В ТЦК по Волынской области также заявили, что мужчина уклонялся от службы, поэтому его задержали, мобилизовали и отправили служить в кинологической подразделение.

Ранее военкомы сбили велосипедиста и мобилизовали вместе с велосипедом. На опубликованных в сети кадрах видно, что сотрудники ТЦК не пытались поговорить с мужчиной — военком выскочил из засады и толкнул велосипедиста, после чего подъехал микроавтобус.