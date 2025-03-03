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02:11, 3 марта 2025Бывший СССР

Военкомы поймали украинца во время выгула собаки и бросили животное на улице

«Страна.ua»: на западе Украины военкомы поймали мужчину во время выгула собаки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: «Страна.ua»

В Волынской области на западе Украины сотрудники ТЦК (аналог военкомата) поймали мужчину во время выгула собаки и увезли его в неизвестном направлении, бросив животное на улице. Об этом сообщает «Страна.ua».

На кадрах, появившихся в Сети, видно, что пес побежал за микроавтобусом, куда посадили хозяина. Военкомы утверждают, что собаку отвели к родственникам мужчины.

В ТЦК по Волынской области также заявили, что мужчина уклонялся от службы, поэтому его задержали, мобилизовали и отправили служить в кинологической подразделение.

Ранее военкомы сбили велосипедиста и мобилизовали вместе с велосипедом. На опубликованных в сети кадрах видно, что сотрудники ТЦК не пытались поговорить с мужчиной — военком выскочил из засады и толкнул велосипедиста, после чего подъехал микроавтобус.

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