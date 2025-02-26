Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:19, 27 февраля 2025Бывший СССР

На Украине сотрудники ТЦК мобилизовали человека с инвалидностью

«Страна.ua»: Сотрудники ТЦК в Луцке мобилизовали человека с инвалидностью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Gloabl Look Press

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в украинском Луцке «запаковали» человека с инвалидностью. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сотрудники ТЦК сбили велосипедиста и мобилизовали вместе с велосипедом. На опубликованных в сети кадрах видно, что сотрудники ТЦК не пытались поговорить с мужчиной — военком выскочил из засады и толкнул велосипедиста, после чего подъехал микроавтобус. После минутного препирательства пострадавшего увезли вместе с велосипедом. Как позже объяснили украинские военкомы, украинский велосипедист находился в розыске.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США узнали о планах Трампа «вбить клин» между Россией и КНР в Арктике

      В ДНР сообщили о перехвате радиопереговоров командования ВСУ

      Учительница назвала похудение на 68 килограммов причиной изнасилования 10 школьников

      Обычный грипп стал роковым для отца двоих детей

      Путин заявил о намерении России дальше развивать силы спецопераций

      Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою якутский воин встретился со Стивеном Сигалом

      В Британии назвали способ Украины противостоять Трампу

      В Турции высказались о сроках окончания конфликта на Украине

      Возможности властей Канады лишить Маска гражданства оценили

      Украинцы перечислили главные ошибки власти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше