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07:17, 26 февраля 2025Бывший СССР

На Украине сотрудники ТЦК сбили велосипедиста и мобилизовали вместе с велосипедом

На Украине сотрудники ТЦК сбили и мобилизовали велосипедиста
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) сбили велосипедиста и мобилизовали вместе с велосипедом. Кадры инцидента разместил Telegram-канал «Работайте, братья!».

На видео видно, как к едущему по улице мужчине из-за машины выскакивает военный, толкает того, после чего к ним сразу подъезжает автомобиль ТЦК. После минутного препирательства мужчину сажают в микроавтобус, велосипед грузят в багажный отсек.

25 февраля сообщалось, что у принудительно мобилизованного украинца дома остался один шестилетний ребенок. Мужчина пожаловался, что его силой задержали сотрудники ТЦК. Теперь будущего военнослужащего содержат в комнате с решеткой вместо двери.

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