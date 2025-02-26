На Украине сотрудники ТЦК сбили велосипедиста и мобилизовали вместе с велосипедом

На Украине сотрудники ТЦК сбили и мобилизовали велосипедиста

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) сбили велосипедиста и мобилизовали вместе с велосипедом. Кадры инцидента разместил Telegram-канал «Работайте, братья!».

На видео видно, как к едущему по улице мужчине из-за машины выскакивает военный, толкает того, после чего к ним сразу подъезжает автомобиль ТЦК. После минутного препирательства мужчину сажают в микроавтобус, велосипед грузят в багажный отсек.

25 февраля сообщалось, что у принудительно мобилизованного украинца дома остался один шестилетний ребенок. Мужчина пожаловался, что его силой задержали сотрудники ТЦК. Теперь будущего военнослужащего содержат в комнате с решеткой вместо двери.