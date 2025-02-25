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07:19, 25 февраля 2025Бывший СССР

У принудительно мобилизованного украинца шестилетний ребенок остался дома один

«Страна»: у принудительно мобилизованного дома один остался 6-летний ребенок
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

У принудительно мобилизованного украинца дома остался один шестилетний ребенок. Об этом житель Хмельницкого рассказал изданию «Страна.ua».

Мужчина пожаловался, что его силой задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Теперь будущего военнослужащего содержат в комнате с решеткой вместо двери.

Ранее в Хмельницком работники ТЦК пытались задушить мужчину во время мобилизации. На кадрах опубликованного видео видно, как группа мужчин в камуфляже задерживает гражданского. Один из них начинает применять удушающий прием в отношении задерживаемого и валить его на землю.

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