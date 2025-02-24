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11:50, 24 февраля 2025Бывший СССР

На Украине сотрудники ТЦК начали душить мужчину во время мобилизации

В Хмельницком сотрудники ТЦК пытались задушить мужчину во время мобилизации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В украинском городе Хмельницкий сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) пытались задушить мужчину во время мобилизации. Об этом пишет издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Оно опубликовало видео, на котором группа мужчин в камуфляже задерживает гражданского. Один из них начинает применять удушающий прием в отношении задерживаемого и валить его на землю.

Мужчина некоторое время продолжал оставаться в лежачем положении. О его дальнейшей судьбе не сообщается.

Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что военные в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы отказаться от своего гражданства ради демобилизации. Так он отреагировал на слова президента страны Владимира Зеленского о том, что несогласные с невозможностью проведения выборов в стране могут поменять гражданство.

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