В Раде заявили о готовности украинцев отказаться от гражданства ради демобилизации

Депутат Рады Разумков: Бойцы ВСУ готовы выйти из гражданства ради демобилизации

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы отказаться от своего гражданства ради демобилизации. Об этом заявил депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков на YouTube-канале Politeka Online.

Так парламентарий прокомментировал недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского, посоветовавшего всем несогласным с невозможностью проведения выборов в республике во время военного положения поменять гражданство. По мнению Разумкова, общение с гражданами в таком формате недопустимо.

«Не знаю, почему Зеленский забыл или не знает, что выйти из украинского гражданства нельзя. Потому что мне позвонили ребята с фронта и говорят: "Смотрите, выборы мы не хотим, но выйти из гражданства желание большое. Как нам это сделать? Потому что очень хочется дембеля"», — рассказал депутат Рады.

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