Житель Богоявленки Гиманов: Украинские военкомы выманивали мужчин гумпомощью

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») под предлогом якобы выдачи гумпомощи выманивали и вручали повестки мужчинам в Богоявленке в Донецкой народной республике (ДНР). О новой уловке украинских военкомов РИА Новости сообщил местный житель освобожденного населенного пункта Олег Гиманов.

«ТЦК использовал гуманитарный штаб, чтобы привлечь в армию, в ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру»). Первый раз приехали — 15 человек. Через день, они подъехали к магазину, и там еще на 25 человек повесточки вручили», — рассказал мужчина.

Сотрудники ТЦК, пообещав гуманитарную помощь и генератор, выманили скрывавшегося от мобилизации соседа Гиманова, которого впоследствии насильно вывезли.

Ранее в Харьковской области сотрудники ТЦК поймали священника в рясе и отправили в воинскую часть. 44-летнего архимандрита Богдана насильно мобилизовали и отправили в воинскую часть в Днепропетровске.