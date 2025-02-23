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06:05, 23 февраля 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о новой уловке украинских военкомов

Житель Богоявленки Гиманов: Украинские военкомы выманивали мужчин гумпомощью
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / File Photo / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украинеприм. «Ленты.ру») под предлогом якобы выдачи гумпомощи выманивали и вручали повестки мужчинам в Богоявленке в Донецкой народной республике (ДНР). О новой уловке украинских военкомов РИА Новости сообщил местный житель освобожденного населенного пункта Олег Гиманов.

«ТЦК использовал гуманитарный штаб, чтобы привлечь в армию, в ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру»). Первый раз приехали — 15 человек. Через день, они подъехали к магазину, и там еще на 25 человек повесточки вручили», — рассказал мужчина.

Сотрудники ТЦК, пообещав гуманитарную помощь и генератор, выманили скрывавшегося от мобилизации соседа Гиманова, которого впоследствии насильно вывезли.

Ранее в Харьковской области сотрудники ТЦК поймали священника в рясе и отправили в воинскую часть. 44-летнего архимандрита Богдана насильно мобилизовали и отправили в воинскую часть в Днепропетровске.

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