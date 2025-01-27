На Украине сотрудники ТЦК поймали священника в рясе и отправили в воинскую часть

Сотрудники ТЦК схватили священника в рясе и отправили в воинскую часть

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) схватили наместника монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и попытались отправить его на фронт. Об этом сообщает «Страна».

Инцидент произошел в городе Бабаев Харьковской области. 44-летнего архимандрита Богдана «бусифицировали» прямо в рясе, повезли на прохождение военно-врачебной комиссии, а после — в воинскую часть в Днепропетровске (Днепре). По информации издания, несколько командиров поочередно отказались принять священника и его вернули в ТЦК. Сейчас Богдан находится взаперти без еды.

В ноябре 2024 года в Тернопольской области Украины принудительно мобилизовали и избили 55-летного протоиерея УПЦ Олега Мельника. Священника остановили на блокпосте и увезли в ТЦК. Там его продержали более суток без еды. Кроме того, у него отобрали телефон, и он не мог связаться с родными.

Ранее священник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Ярослав Ясенец призвал сотрудников ТЦК молиться Иоанну Воину. По его словам, это поможет военкомам добиться успехов в отлове уклонистов.

В 2024 году обозначающее принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре слово «бусификация» было признано словом года на Украине. Оно выиграло конкуренцию у терминов «СЗЧ» (СОЧ, самовольное оставление части — прим. «Ленты.ру») и «Курская операция».