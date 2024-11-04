На Украине принудительно мобилизовали и избили 55-летнего священника УПЦ

На Украине работники ТЦК принудительно мобилизовали и избили священника УПЦ

В Тернопольской области Украины принудительно мобилизовали и избили в ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине) 55-летного протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олега Мельника. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

2 ноября священника остановили на блокпосте и увезли в ТЦК. По данным СПЖ, там Мельника продержали более суток без еды. Кроме того, у него отобрали телефон, и он не мог связаться с родными.

«Один из работников ТЦК избил священника, после чего у него поднялось давление. Полицейские, прибывшие на место, приняли заявление от потерпевшего, однако, несмотря на это, протоиерея УПЦ не освободили, и он не смог провести воскресную литургию», — сказано на сайте Союза православных журналистов.

Ранее мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко назвал захват самого большого храма УПЦ «добровольным переходом общины» в Православную церковь Украины (ПЦУ). Чиновник также заявил, что власти не вмешивались в происходящее.