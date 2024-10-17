Мэр Черкасс назвал захват самого большого храма УПЦ «добровольным переходом общины» в ПЦУ

Мэр Черкасс Бондаренко: община захваченного храма УПЦ добровольно перешла в ПЦУ

Община самого большого Архангело-Михайловского храма канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) в Черкассах добровольно перешла в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ). Так мэр города Анатолий Бондаренко назвал захват собора, произошедший в ночь на 17 октября, его обращение опубликовал Союз православных журналистов в Telegram.

«Мы как власть не вмешивались в этот процесс, община добровольно перешла в Православную церковь Украины», — сказал он.

В ночь на 17 октября неизвестные люди в масках попытались захватить Михайловский кафедральный собор канонической УПЦ, разграбив имущество храма. Один из хулиганов открыл стрельбу по прихожанам, другой использовал перцовый баллончик.

Впоследствии Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту захвата храма. Устанавливаются свидетели и очевидцы инцидента, а также изучаются записи произошедшего в социальных сетях.