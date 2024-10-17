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13:34, 17 октября 2024Бывший СССР

На Украине возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту захвата храма УПЦ

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата храма УПЦ

Фото: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата Архангело-Михайловского собора канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ), расположенного в Черкассах. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Как выяснили полицейские, группа лиц совершила хулиганские действия на территории и внутри храма, в результате чего нескольким гражданам нанесены телесные повреждения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Нацполиции устанавливают свидетелей и очевидцев инцидента, а также изучают записи произошедшего в социальных сетях. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за хулиганство.

В ночь на 17 октября неизвестные люди в масках попытались захватить Михайловский кафедральный собор канонической УПЦ, разграбив имущество храма. Один из хулиганов открыл стрельбу по прихожанам, другой использовал перцовый баллончик.

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      Александр Курбатов
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