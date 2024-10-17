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10:11, 17 октября 2024Бывший СССР

Неизвестные люди в масках ворвались в собор УПЦ в Черкассах и открыли стрельбу

Дмитрук: неизвестные попытались захватить собор УПЦ в Черкассах, открыв стрельбу

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Неизвестные люди в масках попытались ночью захватить Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, разграбив имущество. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Сегодня около трех часов ночи фашисты [президента Украины Владимира] Зеленского захватили Михайловский кафедральный собор УПЦ в Черкассах. (...) Взламывали двери, выбили окна, обворовали рабочий кабинет Черкасского митрополита Феодосия», — пишет нардеп.

На опубликованном Дмитруком видео из собора видно, как один из неизвестных открывает стрельбу по прихожанам, другой использует перцовый баллончик.

По информации парламентария, из собора было украдено 60 тысяч долларов и 80 тысяч гривен, которые прихожане собирали на реставрацию храма, книги, иконы, две архиерейские панагии с частицами мощей, кресты и церковная утварь.

Ранее пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Ярослав Диденко рассказал о травле со стороны сослуживцев за почитание канонической УПЦ. По его словам, сослуживцы призывали его уехать в Россию и говорили, что на Украине таким не место. Подобные настроения, как отметил Диденко, распространяются и в гражданском обществе.

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      Валентин Карант
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