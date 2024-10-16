Пленный украинский военный рассказал о травле от сослуживцев за признание УПЦ

Пленный солдат ВСУ пожаловался на травлю от сослуживцев за признание УПЦ

Пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослав Диденко рассказал о травле со стороны сослуживцев за почитание канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает ТАСС.

«Я человек верующий, хожу в Украинскую православную церковь при поддержке митрополита Онуфрия. Я его признаю. Меня, как и многих из нас, называют "московскими мерзавцами"», — рассказал солдат.

По его словам, сослуживцы призывали его уехать в Россию и говорили, что на Украине таким не место. Подобные настроения, как отметил Диденко, распространяются и в гражданском обществе.

Ранее кабинет министров Украины поручил разработать порядок выявления «аффилированности религиозных организаций» в рамках запрета канонической УПЦ. Предполагаемый механизм должен выявлять связь религиозной организации с иностранными институтами влияния.