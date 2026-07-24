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11:37, 24 июля 2026Экономика

Инженеров в России назвали лидерами по росту зарплат

SuperJob: Быстрее всего в России в 2026 году растут зарплаты инженеров и медиков
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Зарплаты в России в 2026 году растут медленнее, чем годом ранее, а лучший результат (10 процентов) показывает инженерно-технический персонал в промышленности. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы SuperJob.

Следом за ним идет медицинский персонал и работники ретейла, у которых доход вырос на 9,2 процента. Банки удержали увеличение зарплат в среднем на уровне 7,5 процента, что выше инфляции, но на 5,1 процентных пункта ниже, чем фиксировалось годом ранее.

Не смогло компенсировать рост цен повышение дохода у рабочих в строительстве (плюс 2,9 процента) и IT-специалистов (плюс 3,9 процента), хотя годом ранее их зарплаты росли на 13,9 и 14,3 процента соответственно.

Ранее сообщалось, что разрыв в зарплатах в регионах России достиг рекордных 203 тысяч рублей, за год этот показатель вырос на 11 процентов. По данным Росстата, в настоящий момент проживающие на Чукотке россияне в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии — 47,6 тысячи.

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