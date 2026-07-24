Поддержавшая Украину Лобода за миллионы рублей спела на русском на тайном корпоративе

Певица Светлана Лобода дала концерт на русском языке на тайном корпоративе в Казахстане

Российская певица Анна Плетнева и украинская артистка Светлана Лобода выступили на тайном корпоративе в Казахстане, где отмечал первый день рождения дочери известный грузинский бизнесмен. Об этом сообщает The Voice Mag.

Мероприятие прошло 19 июля в одном из отелей Алма-Аты в режиме повышенной охраны. В него вошло лазерное шоу у бассейна.

Гонорар Плетневой составил 3,5 миллиона рублей за сет продолжительностью 40 минут. Около 13,8 миллиона рублей получила за свое выступление Лобода, шоу которой стало сюрпризом для гостей и сопровождалось конспирацией прибытия и выхода артистки на сцену.

Светлана Лобода, до 2022 года жившая в России и активно выступавшая в стране, поддержала Украину после начала специальной военной операции и переехала в Латвию. Тем не менее ее выступление в Алма-Ате прошло на русском языке.

Ранее писатель Михаил Шахназаров предрек Лободе забвение и выступления в «каком-нибудь кабаке».