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16:22, 22 июня 2026Культура

Шахназаров предрек Лободе крах карьеры и пение в кабаках

Михаил Шахназаров: Певица Светлана Лобода неинтересна даже ресторанной публике
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Писатель Михаил Шахназаров заявил, что украинская певица Светлана Лобода больше не интересна даже ресторанной публике. Комментарий публициста передает «Абзац».

Шахназаров напомнил, что Лобода построила успешную карьеру в России и зарабатывала миллионы на концертах и корпоративах. Теперь же ее популярность заметно снизилась.

«В России она снималась в лучших студиях, лучших локациях. А сейчас она снимает клип на стадионе города Слока. Это станция железнодорожная, конец Юрмалы», — рассказал писатель.

Публицист отметил, что Лобода продолжает жить в иллюзии собственной востребованности, однако она «никому не нужна». «Ты будешь кататься: Кипр, Крит, Латвия. На Украину уже не пускают. И закончишь в каком-нибудь кабаке», — предрек Шахназаров.

В 2022 году Лобода поддержала Украину и переехала в Латвию. Исполнительница заявила, что больше не приедет в российские города с концертами даже за «атомные» деньги. Сообщалось также, что въезд в Россию певице запрещен до 2072 года. При этом в марте 2022-го Светлану включили в список нежелательных звезд на Украине.

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