Шахназаров предрек Лободе крах карьеры и пение в кабаках

Михаил Шахназаров: Певица Светлана Лобода неинтересна даже ресторанной публике

Писатель Михаил Шахназаров заявил, что украинская певица Светлана Лобода больше не интересна даже ресторанной публике. Комментарий публициста передает «Абзац».

Шахназаров напомнил, что Лобода построила успешную карьеру в России и зарабатывала миллионы на концертах и корпоративах. Теперь же ее популярность заметно снизилась.

«В России она снималась в лучших студиях, лучших локациях. А сейчас она снимает клип на стадионе города Слока. Это станция железнодорожная, конец Юрмалы», — рассказал писатель.

Публицист отметил, что Лобода продолжает жить в иллюзии собственной востребованности, однако она «никому не нужна». «Ты будешь кататься: Кипр, Крит, Латвия. На Украину уже не пускают. И закончишь в каком-нибудь кабаке», — предрек Шахназаров.

В 2022 году Лобода поддержала Украину и переехала в Латвию. Исполнительница заявила, что больше не приедет в российские города с концертами даже за «атомные» деньги. Сообщалось также, что въезд в Россию певице запрещен до 2072 года. При этом в марте 2022-го Светлану включили в список нежелательных звезд на Украине.