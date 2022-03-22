Певица Светлана Лобода прокомментировала включение в список нежелательных звезд на Украине

Исполнительница Светлана Лобода ответила на включение в список нежелательных звезд на Украине. Ее слова приводит «Пятый канал».

«Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься, а я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей», — прокомментировала певица санкции со стороны Киева. Известно, что в настоящее время Лобода занимается волонтерской помощью для украинских беженцев.

Ранее в марте этого года комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и предложил лишить почетных званий Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Ани Лорак и других российских артистов. Перечисленных музыкантов захотели лишить звания заслуженных артистов Украины.