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Лобода ответила на включение в список нежелательных звезд на Украине

Певица Светлана Лобода прокомментировала включение в список нежелательных звезд на Украине
Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Исполнительница Светлана Лобода ответила на включение в список нежелательных звезд на Украине. Ее слова приводит «Пятый канал».

«Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься, а я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей», — прокомментировала певица санкции со стороны Киева. Известно, что в настоящее время Лобода занимается волонтерской помощью для украинских беженцев.

Ранее в марте этого года комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и предложил лишить почетных званий Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Ани Лорак и других российских артистов. Перечисленных музыкантов захотели лишить звания заслуженных артистов Украины.

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Сергей Равин
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