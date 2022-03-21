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Баскова и Киркорова захотели лишить звания заслуженных артистов Украины

В Раде предложили лишить почетных званий Николая Баскова и Филиппа Киркорова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и предложил лишить почетных званий Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Ани Лорак и других российских артистов. Об этом заместитель председателя президентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила в своем Facebook-аккаунте.

Перечисленных музыкантов захотели лишить звания заслуженных артистов Украины. В публикации отмечается, что многие украинские артисты делают все возможное для поддержки страны, в то время как перечисленные звезды «продолжают продавать свое достоинство за кровавые рубли».

7 марта украинский суд удовлетворил ходатайство и заочно арестовал российского певца Николая Баскова, которого заподозрили в «пропаганде и оправдании войны». Ему предъявлены обвинения по статье 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

По той же статье были заочно арестованы телеведущая Тина Канделаки, режиссер Никита Михалков и певец Олег Газманов.

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Марина Погосян
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