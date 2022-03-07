Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

На Украине заочно арестовали Баскова

Суд на Украине утвердил ходатайство об аресте певца Николая Баскова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На Украине суд удовлетворил ходатайство и заочно арестовал российского певца Николая Баскова, которого заподозрили в «пропаганде и оправдании войны». Об этом заявила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

«Ближе к делу, Николай Викторович Басков. (...) Украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы», — говорится в публикации.

Венедиктова также опубликовала фотографии решения суда об избрании меры пресечения. Согласно документу, Баскову предъявлены обвинения по статье 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Ранее на Украине по той же статье были заочно арестованы телеведущая Тина Канделаки, режиссер Никита Михалков и певец Олег Газманов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Кремль озвучил требования России к Украине
Путин сообщил главе Евросовета о насилии со стороны националистов на Украине
Парфюмер назвала самые актуальные весенние ароматы
На Украине заочно арестовали Баскова
Путин назвал главе Евросовета основную угрозу на Украине
Овечкин рассказал о цели в НХЛ
В Минобороны России заявили о невыполнении Украиной условий по гумкоридорам
Назальную вакцину против COVID-19 зарегистрируют раньше срока
Россия сообщила Украине о возможности прекращения операции в любой момент
Минобороны России обвинило украинские власти в утрате контроля над страной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.