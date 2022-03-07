На Украине заочно арестовали Баскова

На Украине суд удовлетворил ходатайство и заочно арестовал российского певца Николая Баскова, которого заподозрили в «пропаганде и оправдании войны». Об этом заявила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

«Ближе к делу, Николай Викторович Басков. (...) Украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы», — говорится в публикации.

Венедиктова также опубликовала фотографии решения суда об избрании меры пресечения. Согласно документу, Баскову предъявлены обвинения по статье 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Ранее на Украине по той же статье были заочно арестованы телеведущая Тина Канделаки, режиссер Никита Михалков и певец Олег Газманов.

