Тина Канделаки ответила на обвинения генпрокурора Украины в свой адрес

Российская телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки в своем Telegram-канале ответила на обвинения в свой адрес со стороны украинского генпрокурора Ирины Венедиктовой в том, что она посягает на территориальную целостность Украины, назвав их необоснованными.

По ее словам, главное, в чем ее пытаются обвинить, это предупреждение российским и украинским читателям не верить фейкам, поскольку в настоящее время очень много лживой информации. Канделаки также призвала Венедиктову незамедлительно уволить за профнепригодность прокуроров, которые принесли ей подобное досье. Также телеведущая указала на то, что ряд якобы ее выражений, которые предъявляются ей в качестве обвинения, она на самом деле никогда не говорила.

«Простой пример: вы цитируете мой текст от 24 февраля, в котором я пророчу бегство Владимира Зеленского и депутатов Рады за рубеж и возвращение Януковича. Проблема только в том, что я не говорила этих слов ни 24 февраля, ни в любой другой день», — заявила медиаменеджер.

Ранее в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине рассказали, что орудующие в стране радикалы начали проводить этнические чистки. Уточняется, что для этих целей создаются лагеря, в которые ссылают несогласных с действующим режимом украинцев, а также иностранцев.