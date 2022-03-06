В России рассказали об этнических чистках на Украине

В Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной России, рассказали, что орудующие на Украине радикалы начали проводить этнические чистки. Уточняется, что для этих целей создаются лагеря, в которые ссылают несогласных с действующим режимом украинцев, а также иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

«С целью деморализации мирных жителей и иностранцев в украинских СМИ появились сообщения о создании Киевом лагерей для граждан, не поддерживающих действующий режим, а также людей, не являющихся гражданами Украины. Радикалы проводят этнические чистки, вламываются в дома и квартиры гражданского населения, проводят проверку документов на улицах. Всех лиц, не имеющих украинских паспортов, боевики уводят в неизвестном направлении», — сообщили в штабе.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что одного из депутатов Верховной Рады заподозрили в государственной измене и вскоре объявят в международный розыск. «На основе собранных доказательств считаю, что вы своими действиями и высказываниями причинили колоссальный вред государству Украина», — сообщила она.

