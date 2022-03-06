Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России рассказали об этнических чистках на Украине

В России рассказали о создании радикалами на Украине лагерей для несогласных с режимом

Фото: Pixabay

В Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной России, рассказали, что орудующие на Украине радикалы начали проводить этнические чистки. Уточняется, что для этих целей создаются лагеря, в которые ссылают несогласных с действующим режимом украинцев, а также иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

«С целью деморализации мирных жителей и иностранцев в украинских СМИ появились сообщения о создании Киевом лагерей для граждан, не поддерживающих действующий режим, а также людей, не являющихся гражданами Украины. Радикалы проводят этнические чистки, вламываются в дома и квартиры гражданского населения, проводят проверку документов на улицах. Всех лиц, не имеющих украинских паспортов, боевики уводят в неизвестном направлении», — сообщили в штабе.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что одного из депутатов Верховной Рады заподозрили в государственной измене и вскоре объявят в международный розыск. «На основе собранных доказательств считаю, что вы своими действиями и высказываниями причинили колоссальный вред государству Украина», — сообщила она.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
TikTok приостановила работу в России из-за закона о фейках
В США сравнили F-35 с французским самолетом
Массированная DDoS-атака произошла на сайт RT на русском
Netflix приостановит работу в России
Вопрос о биолабораториях США на Украине предложили поднять в Совбезе ООН
Стали известны подробности о радиационном фоне на Запорожской АЭС
Миру предрекли голод без российской пшеницы
Находящимся в Молдавии россиянам дали совет по возвращению на родину
В России предложили заблокировать Instagram
Fazer приостановит деятельность в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.