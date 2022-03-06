На Украине заподозрили в госизмене депутата Верховной Рады

Депутата Верховной Рады Украины заподозрили в госизмене и вскоре объявят в международный розыск. Об этом на своей странице в Facebook написала генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

«На основе собранных доказательств считаю, что вы своими действиями и высказываниями причинили колоссальный вред государству Украина», — написала Венедиктова. По ее словам, Кива сделал все от него зависящее, чтобы пригласить в страну «российского агрессора».

Генпрокурор заявила, что использует свое право перевести Киву в статус подозреваемого. В будущем, уверена она, депутата ждет арест, экстрадиция и справедливый суд.

Ранее депутат Верховной Рады Илья Кива неоднократно выступал в поддержку нейтрального статуса Украины и критиковал президента страны Владимира Зеленского. По его мнению, именно глава государства спровоцировал кровопролитие между славянскими народами. Кива также выразил уверенность, что Зеленский покинет Украину после капитуляции страны.

27 февраля Киву исключили из фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь». По мнению представителей политсилы, заявления депутата мешают переговорному процессу.