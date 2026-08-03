В России высказались об урегулировании конфликта после встречи Трампа и Зеленского

Депутат Журова: Зеленский не может определиться из-за множества европейских советчиков

У президента России Владимира Путина есть контакт с американским лидером Дональдом Трампом, в то время как президент Украины Владимир Зеленский не может определиться из-за множества европейских советчиков, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон хочет в скором времени попробовать возобновить переговоры России и Украины по урегулированию конфликта.

«У меня есть подозрения, что все-таки они там тоже сейчас находятся в выборном процессе, и им тоже надо понимать, в какую сторону поведут их включения в возможности мирного урегулирования и подключение к этому процессу, плюс или минус для их партии. Я думаю, Трамп отслеживает эти моменты. Все же ориентируются на своих избирателей и говорят это, понимая, как это выгодно будет для них. С Путиным они встретились и все понятно. То есть, у Владимира Владимировича контакт с Трампом в этом смысле как с медиатором есть», — сказала Журова.

Парламентарий отметила, что Зеленский находится под влиянием лидеров европейских стран, каждый из которых «дует ему в уши», тогда как Путин выжидает и наблюдает за ситуацией.

Там же куча европейских стран, которые по одиночке встречаются с Зеленским, и каждый ему что-то там в уши дует, по-другому не сказать. У него слишком много советчиков. А здесь-то напрямую президенты общаются. Владимир Владимирович выжидает, смотрит и наблюдает. А вот у Зеленского сто пятниц на неделе, он то с одним, то со вторым, то еще кто-то ему что-то скажет, поэтому ему надо самому определиться Светлана Журова первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Переговоры можно возобновить на нейтральной территории, например, в Минске, Стамбуле или Анкоридже, где, как отметила депутат, позитивный процесс был начат, но потом затормозился.

«Провести такие переговоры или начать их процесс, возобновить их, можно во многих городах. Если хотят нейтральные территории, это может быть тот же Минск, это может быть Стамбул, который все время предлагают, как площадку. Кто-то из европейских стран очень хочет, чтобы у них это прошло. Это может быть и какой-нибудь Анкоридж. Там вроде позитивно все начиналось, да, но как-то все заигралось», — добавила Журова.

24 июня Путин перечислил принципы, на которых Москва готова к мирным переговорам с Украиной. Он подчеркнул, что это возможно на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и, самое главное, реалий на земле.

29 июля Трамп заявил, что у него выстроены хорошие отношения с Владимиром Путиным. Он также призвал Зеленского пойти на переговоры.