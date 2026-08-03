Россиянам напомнили о праве на компенсацию стоимости полиса ОСАГО

Компенсация ОСАГО доступна инвалидам любой группы, если машина нужна по медпоказаниям

Государство возмещает 50 процентов от цены полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) отдельным категориям россиян, напомнила в разговоре с RT руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она подчеркнула, что эта мера поддержки действует по всей стране, а в некоторых регионах вводят дополнительные меры. Так, в Москве люди с инвалидностью могут получить еще одну дополнительную выплату из городского бюджета.

Уточнять правила получения местных компенсаций эксперт посоветовала напрямую — в районном отделении Социального фонда России (СФР), МФЦ или на региональном портале госуслуг.

Претендовать на льготную выплату могут инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их законные представители — опекуны или попечители, а также родители (усыновители) ребенка с инвалидностью. «Для того чтобы получить эту выплату, в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) должна быть запись, что человеку необходим автомобиль по медицинским показаниям», — указала Лазарева.

Она обратила внимание, что компенсацию получает тот, кто лично оплатил полис и записан в договоре как страхователь (собственник). Если документы оформлял представитель, он тоже может рассчитывать на возврат, но обязан быть указан в полисе как водитель.

Важно помнить, что льгота предоставляется только на один календарный год и только на один автомобиль. К тому же она не распространяется на другие виды страхования, например, каско. Компенсация не положена, если в полисе указано неограниченное количество водителей (мультидрайв).

Для применения льготы в ОСАГО может быть зафиксировано не больше трех водителей: самого инвалида (или его представителя) и еще максимум двух человек. На момент обращения за выплатой полис должен быть действующим.

Деньги можно получить двумя способами. Беззаявительный порядок срабатывает, если при покупке полиса человек указывает свой страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а в государственных базах — Федеральном реестре инвалидов и Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) — уже есть сведения об инвалидности, нужная запись в ИПРА и привязанный банковский счет. Социальный фонд сам проверит информацию и переведет средства. Обычно они поступают на ту же карту, куда приходит пенсия.

При отсутствии каких-либо данных запускается заявительный порядок. Обратиться за выплатой можно через портал «Госуслуги», лично в клиентской службе СФР или в МФЦ.

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