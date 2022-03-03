Россия и Украина подвели итоги второго раунда переговоров

Второй раунд переговоров в Беловежской Пуще между делегациями России и Украины завершен. Основной повесткой встречи стал обмен мнениями руководств двух стран после первого раунда переговоров, прекращение огня, создание гуманитарных коридоров и возможное перемирие.

По итогам встречи 3 марта стороны подвели краткие итоги. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев так и не получил результатов, на которые рассчитывал, поэтому переговоры будут продолжены уже в третьем раунде. Он вновь пройдет в Белоруссии в начале следующей недели, уточнил Подоляк.

Много [украинских] городов находятся в окружении. Там драматическая ситуация с продуктами питания, с медикаментами, с возможностью эвакуации Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

При этом стороны все же договорились создать каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров с возможностью прекращения огня.

Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

В свою очередь, помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, назвал такие итоги «существенным прогрессом».

Он также сообщил, что стороны, помимо международно-гуманитарного вопроса, обсудили два других блока: военный аспект и вопрос будущего политического урегулирования.

Российская Федерация призывает гражданских лиц, которые оказались в этой обстановке, воспользоваться данным гуманитарным коридором либо сделать все возможное, чтобы боевые действия прекратились Владимир Мединский помощник президента России

Еще один участник российской делегации депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что достигнутые договоренности будут закреплены в ближайшее время на высшем уровне. «Предстоит третий, не менее важный раунд переговоров в самые ближайшие дни. Потребуются парламентские усилия, некоторые договоренности нужно будет закреплять и затем проводить процедуры национальной ратификации», — сказал депутат.

Путин предупредил о последствиях затягивания переговоров по Украине

Первый раунд переговоров России и Украины прошел 28 февраля. Стороны договорились провести следующий раунд в ближайшие дни — предполагалось, что новая встреча пройдет 2 марта. В намеченный день делегация России выехала в Беловежскую Пущу в Белоруссии, но украинская сторона перенесла дату проведения переговоров на 3 марта.

Позднее представители Украины выступили с предложением перенести место встречи из Белоруссии в другую страну. Этот шаг был расценен как попытка затянуть переговорный процесс. Президент России Владимир Путин допустил, что такое поведение Киева может привести к появлению новых требований со стороны Москвы.

Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву Владимир Путин президент России

Украина пообещала не уступать в вопросе территориальной целостности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после начала переговоров заявил, что Киев не уступит Москве в вопросе территориальной целостности. Он уточнил, что одной из основных тем встречи станет создание гуманитарных коридоров.

Мы не уступим в принципиальных для нас вещах, таких как территориальная целостность Украины. Об этом не может быть и речи Дмитрий Кулеба глава МИД Украины

Члены российской и украинской делегаций перед началом встречи пожали друг другу руки

Российская делегация ждала коллег с Украины в комнате для переговоров в полном составе. Когда украинские переговорщики зашли в помещение, стороны обменялись рукопожатиями. Этот шаг был расценен как хороший знак для атмосферы дипломатического урегулирования украинского кризиса.