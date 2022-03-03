Россия и Украина подвели итоги второго раунда переговоров
Второй раунд переговоров в Беловежской Пуще между делегациями России и Украины завершен. Основной повесткой встречи стал обмен мнениями руководств двух стран после первого раунда переговоров, прекращение огня, создание гуманитарных коридоров и возможное перемирие.
По итогам встречи 3 марта стороны подвели краткие итоги. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев так и не получил результатов, на которые рассчитывал, поэтому переговоры будут продолжены уже в третьем раунде. Он вновь пройдет в Белоруссии в начале следующей недели, уточнил Подоляк.
Много [украинских] городов находятся в окружении. Там драматическая ситуация с продуктами питания, с медикаментами, с возможностью эвакуации
При этом стороны все же договорились создать каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров с возможностью прекращения огня.
Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится
В свою очередь, помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, назвал такие итоги «существенным прогрессом».
Он также сообщил, что стороны, помимо международно-гуманитарного вопроса, обсудили два других блока: военный аспект и вопрос будущего политического урегулирования.
Российская Федерация призывает гражданских лиц, которые оказались в этой обстановке, воспользоваться данным гуманитарным коридором либо сделать все возможное, чтобы боевые действия прекратились
Еще один участник российской делегации депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что достигнутые договоренности будут закреплены в ближайшее время на высшем уровне. «Предстоит третий, не менее важный раунд переговоров в самые ближайшие дни. Потребуются парламентские усилия, некоторые договоренности нужно будет закреплять и затем проводить процедуры национальной ратификации», — сказал депутат.
Путин предупредил о последствиях затягивания переговоров по Украине
Первый раунд переговоров России и Украины прошел 28 февраля. Стороны договорились провести следующий раунд в ближайшие дни — предполагалось, что новая встреча пройдет 2 марта. В намеченный день делегация России выехала в Беловежскую Пущу в Белоруссии, но украинская сторона перенесла дату проведения переговоров на 3 марта.
Позднее представители Украины выступили с предложением перенести место встречи из Белоруссии в другую страну. Этот шаг был расценен как попытка затянуть переговорный процесс. Президент России Владимир Путин допустил, что такое поведение Киева может привести к появлению новых требований со стороны Москвы.
Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву
Украина пообещала не уступать в вопросе территориальной целостности
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после начала переговоров заявил, что Киев не уступит Москве в вопросе территориальной целостности. Он уточнил, что одной из основных тем встречи станет создание гуманитарных коридоров.
Мы не уступим в принципиальных для нас вещах, таких как территориальная целостность Украины. Об этом не может быть и речи
Члены российской и украинской делегаций перед началом встречи пожали друг другу руки
Российская делегация ждала коллег с Украины в комнате для переговоров в полном составе. Когда украинские переговорщики зашли в помещение, стороны обменялись рукопожатиями. Этот шаг был расценен как хороший знак для атмосферы дипломатического урегулирования украинского кризиса.