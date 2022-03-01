В Верховной Раде поддержали внеблоковый статус Украины

Украина должна быть нейтральным государством, а не стремиться вступить в НАТО, счел депутат Верховной Рады Илья Кива. О поддержке такого статуса народный избранник сообщил в видеообращении в Telegram, передает РИА Новости.

«Я, гражданин Украины, должен воевать за то, чтобы моя страна вступила в НАТО... Да, я не хочу в НАТО, я хочу оставаться в независимой стране, которая должна являться внеблоковым государством, а может быть мостом между Западом и Востоком», — поделился мнением депутат.

Он добавил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский выбрал другой курс и тем самым спровоцировал кровопролитие между славянскими народами. По этой причине депутат назвал главу государства преступником. Кива уверен, что Зеленский покинет Украину после капитуляции страны. Срок его бегства он оценил в неделю или две.

В своей речи депутат опирается на то, что внеблоковый статус Украины закреплен в Конституции страны. В действительности такой строчки в основном законе нет, подобное утверждение содержится только в Декларации о суверенитете, на которую ссылается Конституция. Еще в 2014 году украинский парламент принял закон об отказе от внеблокового статуса и добавил стремление в НАТО в перечень приоритетных целей страны.

Ранее Кива рассказал, что власти Украины в ходе военных действий используют тактику «живого щита», прикрываясь мирными жителями.