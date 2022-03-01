Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Верховной Раде поддержали внеблоковый статус Украины

Депутат Рады Кива назвал Зеленского преступником и поддержал нейтральный статус Украины

Фото: РИА Новости

Украина должна быть нейтральным государством, а не стремиться вступить в НАТО, счел депутат Верховной Рады Илья Кива. О поддержке такого статуса народный избранник сообщил в видеообращении в Telegram, передает РИА Новости.

«Я, гражданин Украины, должен воевать за то, чтобы моя страна вступила в НАТО... Да, я не хочу в НАТО, я хочу оставаться в независимой стране, которая должна являться внеблоковым государством, а может быть мостом между Западом и Востоком», — поделился мнением депутат.

Он добавил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский выбрал другой курс и тем самым спровоцировал кровопролитие между славянскими народами. По этой причине депутат назвал главу государства преступником. Кива уверен, что Зеленский покинет Украину после капитуляции страны. Срок его бегства он оценил в неделю или две.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР.Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
24 февраля
«Мы спросим за каждого убитого» Жители ЛНР и ДНР годами ждали мира. Как они отнеслись к началу военной операции России?
«Мы спросим за каждого убитого»Жители ЛНР и ДНР годами ждали мира. Как они отнеслись к началу военной операции России?
26 февраля

В своей речи депутат опирается на то, что внеблоковый статус Украины закреплен в Конституции страны. В действительности такой строчки в основном законе нет, подобное утверждение содержится только в Декларации о суверенитете, на которую ссылается Конституция. Еще в 2014 году украинский парламент принял закон об отказе от внеблокового статуса и добавил стремление в НАТО в перечень приоритетных целей страны.

Ранее Кива рассказал, что власти Украины в ходе военных действий используют тактику «живого щита», прикрываясь мирными жителями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Шойгу пообещал продолжить операцию на Украине до «достижения поставленных целей»
Аэропорт Краснодара продлил ограничения на полеты
Пассажирка лишилась норковой шубы в московском аэропорту
Иностранцам запретят избавляться от российских компаний
Назван максимально возможный курс доллара
Зеленский назначил главу военной администрации Киева
Депутат сравнил с «фейкометами» несогласных с операцией на Украине чиновников
ВОЗ запросит разрешение ООН для инспекции на производства «Спутник V» в России
Путин обсудил военную операцию в Донбассе с наследным принцем Абу-Даби
В Верховной Раде поддержали внеблоковый статус Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.