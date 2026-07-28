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12:30, 28 июля 2026Путешествия

В России задумались о постоянном безвизе с Китаем

МИД: Россия начала обсуждать постоянный безвиз с Китаем
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Nir Elias / Reuters

В России задумались о безвизовом режиме с Китаем на постоянной основе. Об этом заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко в интервью порталу Arctic.ru.

Руденко назвал работу по облегчению взаимных поездок одним из приоритетных направлений ведомства. Также он рассказал, что по итогам 2025 года турпоток между странами вырос на 17 процентов и превысил три миллиона путешествий. «В первом квартале текущего года темпы роста числа турпоездок составили 50 процентов в годовом выражении», — сказал Руденко.

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Замглавы МИД поделился, что в настоящее время Россия также начала работу над упрощением визовых процедур с Индонезией и Малайзией. «Рассчитываем также на скорый запуск механизма групповых безвизовых туристических обменов между Россией и Вьетнамом», — заключил дипломат.

Ранее Россия и Китай взаимно продлили безвизовый режим до 2027 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что инициатива показала себя положительно.

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