В России задумались о постоянном безвизе с Китаем

МИД: Россия начала обсуждать постоянный безвиз с Китаем

В России задумались о безвизовом режиме с Китаем на постоянной основе. Об этом заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко в интервью порталу Arctic.ru.

Руденко назвал работу по облегчению взаимных поездок одним из приоритетных направлений ведомства. Также он рассказал, что по итогам 2025 года турпоток между странами вырос на 17 процентов и превысил три миллиона путешествий. «В первом квартале текущего года темпы роста числа турпоездок составили 50 процентов в годовом выражении», — сказал Руденко.

Замглавы МИД поделился, что в настоящее время Россия также начала работу над упрощением визовых процедур с Индонезией и Малайзией. «Рассчитываем также на скорый запуск механизма групповых безвизовых туристических обменов между Россией и Вьетнамом», — заключил дипломат.

Ранее Россия и Китай взаимно продлили безвизовый режим до 2027 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что инициатива показала себя положительно.