Россия продлит безвизовый режим для китайцев

13:06, 20 мая 2026

Россия продлит безвиз для Китая на 2027 год в ответ на аналогичное решение КНР
Зарина Дзагоева
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Россия продлит безвизовый режим для граждан Китая на 2027 год в ответ на аналогичное решение, принятое ранее КНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Безвизовая практика показала себя весьма положительно», — объяснил он.

Безвиз для туристов из России Китай ввел с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026-го. А 1 декабря 2025 года российский президент Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР в Россию. 20 мая 2026 года действие упрощенных правил въезда для россиян в Китай продлено до 31 декабря 2027 года.

