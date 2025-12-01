Путин подписал указ о 30-дневном безвизе для граждан Китая

Россия отменила визы для граждан Китая до 14 сентября 2026 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, с учетом принципа взаимности граждане Китая смогут въезжать в Россию без визы и пребывать в стране без нее не более 30 дней. Уточняется, что китайцы смогут пребывать на территорию государства с туристическими и деловыми целями, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Указом предусмотрена также возможность въезжать в Россию для осуществления транзитного проезда через страну, на основании обычного паспорта гражданина Китая.

При этом порядок въезда, описанных в документе, не распространяется на граждан, которые собираются в Россию для проживания, для осуществления трудовой, в том числе журналистской, деятельности и получения образования. 30-дневный безвиз также не будет действовать в отношении водителей международных автомобильных перевозок, членов экипажей транспортных средств, а также переводчиков, сопровождающих их.

Документ вступил в силу в день подписания.

Китай отменил визы для граждан России на период с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года. Путин, комментируя решение, назвал его неожиданным знаком дружбы и пообещал ввести зеркальные меры для граждан Китая.