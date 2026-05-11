Депутат поставил свой мандат на поединок в Dota 2

Бразильский депутат вызвал оппонента на поединок в Dota 2 и поставил свой мандат

Член партии «Бразильский союз» Ким Катагири поставил свой депутатский мандат на поединок в Dota 2 с главой отдела игр и киберспорта в Рио-де-Жанейро Чанди Тейшейрой, чтобы таким образом решить конфликт, возникший перед выборами. Условия оппоненты обсудили в соцсети X.

Все началось с того, что Тейшейра обвинил политика в стремлении набрать дополнительные голоса геймеров, притворившись игроком и фанатом Dota 2. «Геймерам пора выбирать собственных политиков, а не просто людей, которые ходят в футболках киберспортивных клубов и играют в Dota 2 во время предвыборной кампании», — написал он.

За депутата заступился тренер Team Nemesis Филипе Астини, заявив, что Катагири давно увлекается этой игрой, а также ведет стримы. Он указал, что если бы целью политика было набрать голоса, он выбрал бы более популярную среди геймеров League of Legends. Кроме того, сказал Астини, Катагири на период выборов пришлось сократить количество часов в игре.

Сам депутат в ответ на обвинения предложил Тейшере решить спор поединком. Для этого оппонентам надо собрать команды, лидерами которых они выступят. В случае проигрыша парламентарий пообещал сложить свои полномочия.

«Так как ты выступаешь против отмены графика 6-1, найти людей для твоей игры будет трудно», — написал в ответ на это предложение Тейшера. Однако напрямую от поединка он не отказался.

