Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:56, 10 мая 2026Мир

Раскрыт главный козырь Китая в торговом споре с США

SCMP: Китай стал меньше опасаться пошлин США и сможет выдержать новое давление
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: © Cfoto / Global Look Press

Раскрыт главный козырь Китая в случае нового обострения торгового конфликта с Соединенными Штатами Америки (США). Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источники в китайских властях.

В материале отмечается, что Пекин стал более уверенным в данном споре после того, как были введены ограничения на экспорт редкоземельных металлов в качестве инструмента давления на Вашингтон.

Китайские чиновники теперь меньше опасаются пошлин со стороны Америки и уверены, что страна сможет справиться с давлением даже если эскалация со стороны США продолжится.

Ранее президент США Дональд Трамп захотел провести историческую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что Трамп прилетит в Пекин 14-15 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США развернули 61 судно в рамках морской блокады Ирана

    Украина выразила готовность сотрудничать с Прибалтикой

    «Барселона» обыграла «Реал» и досрочно стала чемпионом Испании

    Раскрыт главный козырь Китая в торговом споре с США

    На Украине заявили о катастрофическом сокращении населения страны

    Европе посоветовали купить кое-что полезнее танков

    Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на предложение США

    Алиев резко высказался в адрес наблюдателей ЕС

    В США раскрыли предложение Ирана для завершения войны

    В рассекреченных файлах об НЛО обнаружили описание странных существ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok