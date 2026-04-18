06:02, 18 апреля 2026

Трамп захотел провести историческую встречу с Си Цзиньпином

Трамп выразил надежду на историческую встречу с Си Цзиньпином в Пекине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином станет исторической. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что встреча с Си Цзиньпином в Китае станет особенной и потенциально исторической. «Я с нетерпением жду возможности встретиться с председателем Си [Цзиньпином] — очень многое будет достигнуто», — выразил он надежду.

Ожидается, что визит Трампа в Пекин состоится 14-15 мая.

Ранее Трамп заявил, что Си Цзиньпин крепко обнимет его за открытие Ормузского пролива. По словам главы США, Китай очень высоко оценил решение США «навсегда открыть Ормузский пролив». Кроме того, Пекин согласился не передавать оружие Ирану.

