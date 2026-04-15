15:28, 15 апреля 2026Мир

Трамп захотел «больших и крепких объятий» от Си Цзиньпина

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин крепко обнимет его из-за открытия Ормузского пролива. Об этом американский лидер написал в соцсети Х.

По словам главы Белого дома, Китай очень высоко оценил решение Вашингтона «навсегда открыть Ормузский пролив». Американский лидер добавил, что Пекин согласился не поставлять оружие Ирану.

«Председатель Си заключит меня в большие и крепкие объятия, когда я приеду через несколько недель», — отметил Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что «навсегда» открыл Ормузский пролив для Китая и всего мира.

