15:07, 15 апреля 2026Мир

Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что «навсегда» открыл Ормузский пролив для Китая и всего мира. Об этом американский лидер написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это для них, а также для мира. Такая ситуация больше никогда не повторится. Они [Китай] согласились не поставлять оружие Ирану (...). Разве это не лучше, чем воевать??? Но помните, мы очень хорошо умеем сражаться, если это потребуется — намного лучше, чем кто-либо другой!!!», — отметил глава государства.

Также Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин «крепко-крепко обнимет» его во время их предстоящей встречи в Пекине, которая запланирована на 14-15 мая.

Ранее Трамп сообщил, что обменялся письмами с Си Цзиньпином по вопросу возможных поставок оружия китайской стороной Ирану. По его словам, Пекин отверг сообщения о том, что оказывает военную помощь Тегерану.

По данным некоторых СМИ, что президент России Владимир Путин может тоже посетить Китай в мае. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планов о встрече лидеров двух стран в КНР на данный момент нет.

    Последние новости

    Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

    Трамп захотел «больших и крепких объятий» от Си Цзиньпина

    Российскому аналогу NASAMS на шасси «Урала» предрекли впечатляющую эффективность

    Оценены шансы «Реала» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

    Трамп отреагировал на поражение Орбана на выборах

    Раскрыты последствия для «заминировавшего» поезд россиянина

    Проживших вместе 70 лет мужа и жены не стало в один день

    Москвичам назвали способы пережить цветение березы

    В России предрекли нищету и долги решившей выйти из СНГ стране

    Названы преимущества платных дорог

    Все новости
