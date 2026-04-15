01:13, 15 апреля 2026Россия

Путин посетит Китай

Песков сообщил о подготовке визита Путина в Китай
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин в 2026 году посетит Китай. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с газетой «Ведомости».

По некоторым данным, отправиться в КНР президент России может в мае этого года, однако Песков пока не стал говорить о конкретных датах. «Визит в Китай готовится. Сроки объявим своевременно», — сказал чиновник.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили подготовку к встрече Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Последние новости

    В России начали предупреждать пользователей о включенном VPN. Как это отразилось на работе приложений?

    Неспособность Трампа принять условия по Ирану объяснили

    Путин посетит Китай

    Стало известно о возобновлении санкций США против российской нефти

    В Германии рассказали о требовании Зеленского к Мерцу

    Россиянам назвали признаки матраса-убийцы

    Кайли Дженнер снялась с обнаженной грудью для собственного бренда

    Трамп заявил о завершении операции против Ирана

    Раскрыта тема переговоров по Ирану

    Огненный шар необычного цвета пронесся над одной страной

    Все новости
