18:20, 14 апреля 2026Мир

Россия и Китай обсудили подготовку к встрече Путина и Си Цзиньпина

Лавров и Ван И обсудили подготовку к встрече Путина и Си Цзиньпина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили подготовку к встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД КНР.

«Обе стороны обсудили и сверили часы по вопросу подготовки встречи глав двух государств, которая состоится в этом году», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Лавров и Ван И также обсудили конфликт на Украине и операцию США против Ирана.

14 апреля глава МИД России прибыл в Китай с визитом, который продлится до 15 апреля. Помимо региональных кризисов, Лавров хочет затронуть тему взаимодействия Москвы и Пекина в международных организациях и объединениях.

    Последние новости

    Героя России, которого награждал Путин, ищут уже 10 дней. Есть четыре версии его странного исчезновения

    Мадьяр решил добиться от ЕС размораживания средств для одной страны

    Фото 82-летней Регины Дубовицкой вызвало сожаления в сети

    Задержан главный редактор «Сапы»

    Трамп высказался о следующем шаге в отношении Ирана

    Стало известно о взрыве в столице российского региона

    Горностай попозировал на камеру россиянке

    В центре Москвы перекрыли движение

    Самый дорогой зарубежный тур обошелся россиянам в миллион долларов

    «Поливает грязью президента». Уехавшему в Латвию актеру Смольянинову дали восемь лет колонии по делу о фейках про армию

    Все новости
