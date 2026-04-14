Россия и Китай обсудили подготовку к встрече Путина и Си Цзиньпина

Лавров и Ван И обсудили подготовку к встрече Путина и Си Цзиньпина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили подготовку к встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД КНР.

«Обе стороны обсудили и сверили часы по вопросу подготовки встречи глав двух государств, которая состоится в этом году», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Лавров и Ван И также обсудили конфликт на Украине и операцию США против Ирана.

14 апреля глава МИД России прибыл в Китай с визитом, который продлится до 15 апреля. Помимо региональных кризисов, Лавров хочет затронуть тему взаимодействия Москвы и Пекина в международных организациях и объединениях.