04:36, 14 апреля 2026

Лавров прибыл в Китай с официальным визитом
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Лавров пробудет в Китае с 14 по 15 апреля. В рамках этой поездки запланированы переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, в ходе которых будет обсужден широкий спектр вопросов двухстороннего сотрудничества.

Также министры планируют затронуть тему взаимодействия в международных организациях и объединениях — Организации Объединенных Наций (ООН), БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), «Группе двадцати», форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и других.

Визит Сергея Лаврова состоялся по приглашению китайской стороны.

Ранее Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

