00:24, 14 апреля 2026

Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана

Евгений Силаев

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом говорится на сайте МИД России.

В частности, Лавров поддержал мирное решение конфликта Ирана с Израилем и США, а также подчеркнул недопустимость возобновления боевых действий. Также глава МИД России подтвердил главу Москвы содействовать дипломатическому урегулированию конфликта.

«Российский Министр также выразил А.Аракчи искренние соболезнования в связи с жестоким убийством в результате авианалета бывшего главы внешнеполитического ведомства Ирана, руководителя Стратегического совета по внешней политике ИРИ К.Харрази», — говорится в сообщении.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде.

