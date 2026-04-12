Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ирано-американские переговоры

Состоялся телефонный разговор президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан обсудили последнее развитие обстановки на Ближнем Востоке», — сказано в публикации Кремля.

Также главы государств обсудили ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде. Президент Ирана выразил признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации. Наряду с этим Пезешкиан поблагодарил за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь.

Путин, в свою очередь, подчеркнул готовность и далее содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления справедливого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке. «В этих целях Россия продолжит активные контакты со всеми партнерами в регионе», — сказано в публикации.

В ходе беседы стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление добрососедских российско-иранских отношений.

Кроме того, Пезешкиан поздравил Путина и всех православных христиан России с праздником Пасхи.

Ранее в этот же день, 12 апреля, состоялся телефонный разговор Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Главы государств поздравили друг друга с Пасхой, обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ряд тем международной повестки дня.