15:15, 12 апреля 2026

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ирано-американские переговоры
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Pool / Reuters

Состоялся телефонный разговор президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан обсудили последнее развитие обстановки на Ближнем Востоке», — сказано в публикации Кремля.

Также главы государств обсудили ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде. Президент Ирана выразил признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации. Наряду с этим Пезешкиан поблагодарил за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь.

Путин, в свою очередь, подчеркнул готовность и далее содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления справедливого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке. «В этих целях Россия продолжит активные контакты со всеми партнерами в регионе», — сказано в публикации.

В ходе беседы стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление добрососедских российско-иранских отношений.

Кроме того, Пезешкиан поздравил Путина и всех православных христиан России с праздником Пасхи.

Ранее в этот же день, 12 апреля, состоялся телефонный разговор Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Главы государств поздравили друг друга с Пасхой, обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ряд тем международной повестки дня.

    Последние новости

    Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива

    На фоне голосования в Венгрии ставки на поражение Орбана выросли еще больше

    АвтоВАЗ бесплатно установит на пятилетние Lada Granta новое оборудование

    «Сочи» одержал на выезде победу над ЦСКА

    Израиль отреагировал на сожжение чучела Нетаньяху в европейской стране

    Паводки в российском регионе затопили жилые дома

    Заявлявший о ненависти к русским бразильский боец UFC извинился

    В Крыму испекли гигантский кулич

    Российский стоматолог потерял в желудке девятилетней девочки иглу

    Путин проведет переговоры с президентом Индонезии

    Все новости
