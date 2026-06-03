Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:08, 3 июня 2026Россия

Пострадавшие при ударе по колледжу в ЛНР захотели достучаться до спонсоров ВСУ

РИАН: Пострадавшие от удара по колледжу в Старобельске хотят достучаться до спонсоров ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Место трагедии в Старобельске в ЛНР

Место трагедии в Старобельске в ЛНР. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Люди, пострадавшие от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске и его общежитию, хотят привлечь внимание стран, которые спонсируют Украину. Они должны знать, что профинансировали убийства детей и мирных граждан, заявила в беседе с РИА Новости преподаватель Елена Юрьева, спасавшая детей во время атаки.

«Просто хочется достучаться до стран, которые помогают Украине: на что идет финансирование? На убийство детей, на убийство гражданских людей», — подчеркнула она.

По словам Юрьевой, она приехала к семье в Сватово, чтобы немного отвлечься от случившегося. Как отмечает собеседница издания, через четыре дома от места жительства ее родителей украинские войска совершили десять ударов по гражданским машинам, которые просто везли продукты в магазин.

22 мая ВСУ ударили по колледжу в Старобельске. Вражеская атака пришлась на учебный корпус и общежитие, а также унесла жизни несовершеннолетних. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали более 40.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму

    Над Москвой заметили «дьявольские» облака

    Пострадавшие при ударе по колледжу в ЛНР захотели достучаться до спонсоров ВСУ

    Сексолог предупредила об опасности пришедшей из БДСМ практики

    Певица Кеша вызвала ажиотаж в сети фотосессией с обнаженной грудью

    Российский губернатор запретил подчиненным покидать регион

    В Сербии высказались о введении виз для россиян

    Подсчитаны потери Армении от запрета на экспорт овощей в Россию

    Учительница физкультуры станцевала с учеником на балу и стала домогаться его в школе

    В США оценили российские «КамАЗы» с ослепляющими полосами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok