Раскрыто решение суда по новой жалобе битцевского маньяка

Суд отклонил жалобу битцевского маньяка Пичушкина на отказ перевести его в другую колонию

Кассационный суд отклонил жалобу битцевского маньяка Александра Пичушкина на отказ перевести его в колонию, расположенную ближе к Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Обращение Пичушкина поступило в кассационную инстанцию в конце февраля. В жалобе он вновь просит сменить колонию «Полярная сова», находящуюся за Полярным кругом.

В декабре прошлого года Московский городской суд признал законным решение ФСИН, отказавшей битцевскому маньяку в переводе в другую колонию.

Пичушкин сидит в «Полярной сове» более 18 лет. На его счету 49 расправ, которые он совершил в московском районе Северное Бутово.

Ранее Пичушкин попросил смягчить ему наказание и назначить 25 лет лишения свободы вместо пожизненного срока.