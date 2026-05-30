11:41, 30 мая 2026

Раскрыто решение суда по новой жалобе битцевского маньяка

Суд отклонил жалобу битцевского маньяка Пичушкина на отказ перевести его в другую колонию
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кассационный суд отклонил жалобу битцевского маньяка Александра Пичушкина на отказ перевести его в колонию, расположенную ближе к Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Обращение Пичушкина поступило в кассационную инстанцию в конце февраля. В жалобе он вновь просит сменить колонию «Полярная сова», находящуюся за Полярным кругом.

В декабре прошлого года Московский городской суд признал законным решение ФСИН, отказавшей битцевскому маньяку в переводе в другую колонию.

Пичушкин сидит в «Полярной сове» более 18 лет. На его счету 49 расправ, которые он совершил в московском районе Северное Бутово.

Ранее Пичушкин попросил смягчить ему наказание и назначить 25 лет лишения свободы вместо пожизненного срока.

