Раскрыто решение о переводе битцевского маньяка

В Москве суд отказал битцевскому маньяку Пичушкину в переводе в другую колонию

Московский городской суд отказал битцевскому маньяку Александру Пичушкину в переводе в другую колонию. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, он не скрывает, что в случае условно-досрочного освобождения первым делом «вспомнит былое».

Сейчас Пичушкин вот уже 18 лет находится в колонии особого режима №18 «Полярная сова», расположенной на Ямале.

Ранее он попросил смягчить ему наказание и назначить 25 лет лишения свободы вместо пожизненного срока.

На его счету 49 расправ. В начале апреля текущего года он заявил о готовности дать признательные показания по новым эпизодам. Их он совершил в московском районе Северное Бутово.