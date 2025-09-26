Битцевский маньяк попросил смягчить ему наказание

Битцевский маньяк Пичушкин просил назначить ему 25 лет вместо пожизненного срока

Битцевский маньяк Александр Пичушкин, обжалуя свой приговор в Верховном Суде России, просил назначить ему 25 лет лишения свободы вместо пожизненного срока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой н судебные документы.

Известно, что Пичушкин был не согласен с приговором, поскольку по делу было «множество смягчающих обстоятельств», включая чистосердечное признание, добровольное сотрудничество со следствием, положительные характеристики и отсутствие судимостей. Однако он не добился смягчения ему наказания.

Ранее Битцевский маньяк пожаловался на потерю времени в колонии. До этого мать Пичушкина заявила, что не может посещать сына в колонии «Полярная сова», где тот отбывает наказание, из-за дальности расположения исправительного учреждения.

На счету Пичушкина 49 расправ. В начале апреля он заявил о готовности дать признательные показания по новым эпизодам. Их Битцевский маньяк совершил в московском районе Северное Бутово.